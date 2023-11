OTSEBLOGI ⟩ Ilves lõpetas hooaja avavõistluse esikümnes

Enne võistlust

Hooaja esimene võistlus on uues võistlusformaadis ehk kompaktvõistlus. Selles formaadis suunduvad võistlejad suusarajale fikseeritud stardiaegadega. See tähendab, et esmalt võisteldakse hüppemäel, seekord suurel mäel ning teise koha teeninud sportlane alustab suusatamises võitja jälitamist kuus sekundit hiljem. Alates 36. sportlasest pääsevad kõik mehed rajale liidrist 1.30 hiljem.