Rovanperä vastus tüli norinud fännile: ma ei ole sellist asja kuskil öelnud

Rovanperä jagas Instagramis videopäevikut, kus ta võttis rallikrossirajal mõõtu oma sõpradega ning nimetas võistlust karjääri suurimaks võistluseks.

Video all kommenteeris üks Rovanperä fänn, et kõik mõistavad hukka tema valiku MM-sarjas täiskohaga sõitmisest loobuda. «Oleme kõik pettunud, et eelistad driftimist WRCle,» ütles Andrese nimeline fänn.

Konkreetse ütlemisega Rovanperä ei olnud suu peale kukkunud ning vastas mehele: «Ma ei mäleta, et oleksin kuskil öelnud, et kavatsen driftimise prioriteediks seada.»

Spekuleeritakse, et Rovanperä võib 2024. aastal lüüa kaasa Drift Masters sarjas ehk sisuliselt drifti EM-sarjas. Varasemalt on ta kaasa teinud valitud etappidel ning kuigi ta on näidanud häid esitusi, siis esikohta pole ta veel teeninud.