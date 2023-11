Eesti koondise peatreener Stefan Lindinger on uue hooaja eel lootusrikas.

Eesti laskesuusakoondise peatreener Stefan Lindinger on algava hooaja eel optimistlik, unistades salamisi ka esikümne kohtadest, kuid annab samal ajal endale aru, et esialgu on tarvis koondis õlitatult tööle saada.