Oluline on märkida, et Helgstrandile ei panda süüks kõikide hobuste vigastamist, sest pole selge, kas ja kui palju tema loomadele haiget tegi, vaid et sellised asjad toimusid tema juhtimise all. Taani meedia näitas klippe filmist ühele Hollandi eksperdile, kelle sõnul on selge, et kõnealuses tallis tehti kõik selleks, et hobuseid saaks võimalikult kiiresti treenida ning olukord meenutas talle tehast.