OTSEÜLEKANNE ⟩ Liider Selver/TalTech madistab Cronimeti liigas Pärnuga

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal teab, et pärast edukat karika poolfinaali võis tekkida väike pingelangus. Läheme kindlasti kolme punkti jahtima, aga teame, et karikamäng võis tekitada teatud pingelanguse. Sellest peame suutma üle saada. Pärnu on väga jõuline meeskond ja peame nende servisurvele vastu saama. Usun, et neil on hammas verel ja tulevad üliagressiivselt peale. Meie peame pea külmana hoidma ja häid lahendusi püüdma leida,» kommenteeris Toobal.