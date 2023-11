Venemaal toimuval tenniseturniiril osalevad mitmed Lääne-Euroopa tippmängijad

Näidisvõistlus peetakse 1.-3. detsembrini, platsile tulevad nii mehed kui ka naised. Ürituse peasponsor on Venemaa energiahiid Gazprom.

«Turniir pole WTAga seotud ning WTA ei toeta selle võistluse korraldamist,» vastas naiste tennise katuseorganisatsioon Reutersi päringule. «WTA tuuri sportlased on sõltumatud ja võivad hooajavälisel ajal osaleda karistuseta seal, kus tahavad.»

Lisaks kohaliku regiooni – Venemaa ja Kasahstani – mängijatele meelitati osalejaid ka palju kaugemalt. Näiteks jooksevad platsile prantslane Adrian Mannarino (ATP 22.), hispaanlane Roberto Bautista Agut (ATP 57.) ja itaallanna Jasmine Paolini (WTA 30.). Lisaks on rivis Serbia ja Bulgaaria tennisiste.

Reuters tuletas meelde, et jätkuvas on Ukraina sõjas on venelased tapnud üle 10 000 tsiviilelaniku.