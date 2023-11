Tiimipealik võrdles Hyundai ja Neuville'i suhet vanapaariga

Abiteboul tõmmati juba enne Jaapani MM-rallit piiramisrõngasse, kui ta võrdles Tänakut F1 superstaari Max Verstappeniga. Ajakirjanikel tekkis palju küsimusi, sest eeldati, et see võiks tähendada Tänaku tõusmist Hyundai kindlaks esisõitjaks. Selle on aga Abiteboul ümber lükanud ning kinnitanud, et Tänakut ja Neuville’i koheldakse võrdselt.