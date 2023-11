Cristiano Ronaldolt nõutakse kohtu kaudu sisse miljard dollarit

Ronaldo on sotsiaalmeedias kõige jälgitum inimene ning nõnda soovivad mitmed ettevõtted temaga koostööd teha. Portugallase partnerlusleping maailma suurima krüptobörsi Binance'iga on aga jõudnud USAs kohtusse.

Nimelt on mitmed USA investorid andnud Florida kohtus andnud sisse hagi, milles kirjeldatakse, et nende kahjum on otseselt seotud Ronaldo reklaamikampaanias, kus ta väidetavalt promos isiklikku NFT kollektsiooni. Mullu novembris maksis üks NFT 70 dollarit, ent tänaseks on langenud selle hind peaaegu 70 korda.