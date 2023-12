OTSEÜLEKANNE ⟩ Tiitlikaitsja läheb näitama, miks neid suurfavoriidiks peetakse

Enne mängu:

Kui kell 16 algavas meeste karikafinaalis on oodata ägedat andmist, siis kolm tundi varem peetavas naiste kullamatšis on vastavalt septembris toimunud loosile on finaali tulemus pigem ette teada...

Nimelt paigutas fortuuna – sedapuhku alaliidu spordidirektori Kert Toobali isikus – meie tugevamad naiskonnad kõik ühele tabelipoolele ning sealsest kadalipust võitjana väljunud TalTechil tuleb kuldmedalid nüüd sisuliselt TBD Pharmatech/Kastre vastu lihtsalt ära vormistada.

Millisest jõudude vahekorrast käib jutt? TalTech on erinevate sarjade peale võitnud tänavu KÕIK 23 kohtumist – neist 22s on sotid selgeks tehtud kolme või nelja geimiga –, mille hulgas on ka kõrge(ma)tasemelised Balti liiga matšid. TBD seal ei osalegi ning ainuüksi Eesti meistrivõistlustel on nende saldoks viis võitu ja viis kaotust.

Mis tunne on mängule minna nii, et 99 inimest 100st tahaks sulle juba eos kuldmedali kaela riputada? «Vaimselt kõvasti keerulisem kui füüsiliselt,» tunnistab TalTechi sidemängija Karolina Kibbermann.

«Tõepoolest nii on, et tõenäoliselt saame me sealt kulla kätte, kuid meie jaoks ongi oluline näidata, et neil 99 inimesel ongi õigus. Me ei saa minna mängule sirge jalaga, vaid tuleb näidata, mille pärast me finaalis oleme.»

Raskest soosikukoormast rohkem häirib teda aga tõsiasi, et suurejooneline finaal, mida inimestele välja reklaamitakse, ei pruugi tulla üldsegi nõnda suur.

«Kahju on, et suur üritus, gala, finaal ja siis ilmselt mittemidagiütlev mäng. Ma pole isegi oma sõpru utsitanud, et nad finaali tarbeks Tallinnast Pärnusse sõidaks, sest tean, et sellest ei tule ilmselt selline vapustav vaatemäng, kui võiks,» sõnab Kibbermann, kuid rõhutab, et ta ei taha sellega kuidagi TBD-le liiga teha. «Nad on väga tublid, kuid duell Rae, Audentese või Tartuga oleks rahvale kindlasti põnevam. Meestel ju tuleb äge vastasseis!»

Meestel oli säärane äge vastasseis võimalik aga tänu asetustele: kõik neli meistriliiga võistkonda paigutati erinevatesse veerandfinaalidesse, mullused finalistid lausa erinevatesse tabelipooltesse.

Naiste seas asetused puudusid, ainsana paigutati eri tabelipooltesse mullused karikafinalistid: TalTech ja Viljandi Metall, kellest viimane on tänavuseks hooajaks aga tasemes mitu sammu tagasi teinud.

Kibermann loodab, et järgnevatel aastatel võetakse karikafinaali põnevust silmas pidades ka naiste seas asetused kasutusele.

Alaliidu spordidirektor Kert Toobal ütleb, et debatt selles osas on avatud ning järgmiseks aastaks võidaksegi see ümber vaadata. Samas leiab ta, et fortuuna olemasolu ongi see, mis karikavõistlustele vürtsi ja omapära lisab.