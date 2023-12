Suurfavoriit TalTech kaitses edukalt tiitlit

Võitjate mänguvankrit vedasid Marily Lass (+7, 35%) ja Dzintra Lember (+6, 29%), kes tõid mõlemad 12 punkti. Nette Peit toetas neid 9 (+4, 30%) ja Eliise Peit 7 (+3, 50%) punktiga. TBD resultatiivseim oli Lill Kandimaa 6 (+3, 45%) punktiga.

TalTechi vastuvõtt oli 34% ja rünnak 32%. Blokist teeniti 13 punkti ja servijoonel tehti 5 ässa kõrvale 9 viga.

TBD vastuvõtt oli 35% ja rünnak 18%. Blokist teeniti 4 punkti ja servijoonel tehti 6 ässa kõrvale 9 viga.

Enne mängu:

Kui kell 16 algavas meeste karikafinaalis on oodata ägedat andmist, siis kolm tundi varem peetavas naiste kullamatšis on vastavalt septembris toimunud loosile on finaali tulemus pigem ette teada...

Nimelt paigutas fortuuna – sedapuhku alaliidu spordidirektori Kert Toobali isikus – meie tugevamad naiskonnad kõik ühele tabelipoolele ning sealsest kadalipust võitjana väljunud TalTechil tuleb kuldmedalid nüüd sisuliselt TBD Pharmatech/Kastre vastu lihtsalt ära vormistada.

Millisest jõudude vahekorrast käib jutt? TalTech on erinevate sarjade peale võitnud tänavu KÕIK 23 kohtumist – neist 22s on sotid selgeks tehtud kolme või nelja geimiga –, mille hulgas on ka kõrge(ma)tasemelised Balti liiga matšid. TBD seal ei osalegi ning ainuüksi Eesti meistrivõistlustel on nende saldoks viis võitu ja viis kaotust.

Mis tunne on mängule minna nii, et 99 inimest 100st tahaks sulle juba eos kuldmedali kaela riputada? «Vaimselt kõvasti keerulisem kui füüsiliselt,» tunnistab TalTechi sidemängija Karolina Kibbermann.