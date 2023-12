GALERII JA OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu ja Tallinna põhimõttelises vastasseisus selgub esimene tiitliomanik

Enne mängu

Loe ka Postimehe põhjalikku karikafinaali eelvaadet: Peeglike, peeglike seina peal, kes on tugevaim võrkpalliklubi me maal?

Kuna Selver/TalTech on võitnud tänavu mõlemad omavahelised kohtumised, lükkab Bigbanki peatreener Alar Rikberg favoriidikoorma meelsasti valitseva Eesti meistri õlgadele.

«Asi pole kevadises finaalseerias või selles, et me pole tänavu väga tasavägiselt omavahel mänginud, vaid selles, et isegi kui Selveril tänavu mäng ei suju – võtame kasvõi viimase nädalavahetuse – võidavad nad ikka 3:0 või 3:1,» lausub juhendaja.

«Neil on olnud üks halb mäng sel hooajal: karika poolfinaali avamäng Võrus. Ülejäänud aja on nad näidanud stabiilset mängu ega pole kaotanud [liigas] ühtegi punkti. Sellist domineerimist mina ei mäleta. Isegi kui meie kaks aastat tagasi kõik tiitlid võitsime, kaotasime me detsembri alguses Selverile ning läksime karikafinaalile vastu kaotuse, mitte võidu pealt,» sõnab Rikberg.

Selver/TalTechi peatreeneril Andres Toobalil on aga vastus varrukast võtta. Esiteks on võiduseeria ühest hooajast teise ülekandmine paras jama – «vahel on ikkagi pikk suvi ja tegemist erineva võistkonnaga» – ning teiseks tasub tartlastel korraks peeglisse vaadata.

«Omavahelised mängud on Tartu meile küll kaotanud, kuid ülejäänud kohtumistes on nad kindlalt esinenud ning pole samuti kusagil punkte kaotanud,» juhib ta tähelepanu ka Rikbergi ja Co. stabiilsusele.