OTSEBLOGI ⟩ Ilves suusasõidus esikümnesse ei mahtunud, ent hüppevõistlus on veel ees

Reedel on kavas ühisstardiga sõit. Nõnda läbitakse esmalt 10 km suusasõit ning seejärel minnakse hüppemäele. Tänavu on korra seda formaati juba kasutatud ning hooaja avaetapil triumfeeris ühisstardis sõidus MK-sarja üldliider Jarl Magnus Riiber.

Eestlastest on tavapäraselt stardis ainult Kristjan Ilves, kes jahib endiselt hooaja esimest poodiumikohta. Tänavu ainult korra esikümnest välja jäänud Ilvese jaoks on Ramsau keeruline võistluspaik, kuna tema parimaks on seal varasemalt jäänud 14. koht. Ilvesel on nõnda võimalus esikümnesse jõudmisega murda Ramsau needus.