Tuuli Tomingas tippklassi jõudnud sõidukiirusest: see üllatas mind!

Tomingas pälvis neljapäeval sõidetud sprindis (1 trahv) 11., laupäevases jälitussõidus (6 trahvi) 25. ja pühapäevases ühisstardiga sõidus (3 trahvi) taas 11. koha. Ta rõõmustas just asjaolu üle, et suutis end võidelda hooaja esimesse ühisstardiga sõitu, sest sinna pääseb ainult 30 sportlast.

«Suusasõit on kõige alus. Hea suusatamine tähendab seda, et kui märgid kukuvad, jõuad päris rivi etteotsa. Kui suusatada ei jaksa, on jama, sest siis jääd ka puhta laskmise korral kuhugi tahapoole,» võttis Tomingas Postimehega vesteldes sõidukiiruse tähtsuse kokku.