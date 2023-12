Kiidulaul Putini aadressil ajas suusaässal südame pahaks

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) otsus venelaste ja valgevenelaste lubamise Pariisi olümpiale on tekitanud omajagu vastukaja. Venemaa suusataja Veronika Stepanova postitas seepeale pildi koos Vladimir Putiniga ning laulis tema aadressil kiidulaulu. Rootsi suusatajate arvates on tegemist täiesti kohatu käitumisega ning nad loodavad, et rahvusvaheline suusaliit (FIS) jääb endale kindlaks ning venelasi MK-sarja ei luba.