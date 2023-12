OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech loodab äsjase kaotusvalu Võru Barruse vastu maha pesta

«Kodus ei saa me oma fännide ees kunagi allahindlust teha. Seega tahame muidugi aasta ilusti lõpetada, aga üks asi on tahtmine, teine see, kuidas välja tuleb. Eks palju oleneb ka sellest, kuidas Selver on karikafinaali kaotusest üle saanud ja kuidas see neid veel mõjutab või ei mõjuta. Eelmine kodumäng nendega oli positiivne (jutt käib karika poolfinaali avakohtumisest - toim), seega mingid märgid räägivad meie kasuks,» sõnas Lüütsepp ja vaatas tagasi hooaja esimesele poolele.

«Kokkuvõttes positsioneerume me tabelis sellel kohal, mida väärime. Tahame palju ja oleme olnud lähedal ka tugevate alistamisele, aga midagi on puudu jäänud. Teise poolaasta tahame paremini suuta, peame trennis asju veel targemini ja suurema isuga tegema. Treenerina näen ma, et meil on teatud kohtades kasutamata potentsiaali ja selleks, et kõrgete kohtadeni küündida, tuleb see kätte saada.»