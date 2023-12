Hyundai rallitiimiga taasliitunud Tänak on seisukohal, et FIA peaks vaatama üle hoopis meeskondade kulud. Tema hinnangul on meeskonna ülalpidamine liiga kulukas ja praegune olukord ei kutsu uusi autotootjaid rallisarjaga liituma.

«Punktisüsteem ei muuda fakti, et meil on liiga palju osalise koormusega sõitjaid ja liiga vähe autotootjaid. Samuti seda, et teleleping on ihaldatust madalam. Vajame midagi suuremat kui punktisüsteemi muutmine,» vahendas Soome rahvusringhääling Tänaku öeldut.