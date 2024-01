Vormelilegendi raskest suusaõnnetusest, mille tagajärjel sai ta tõsise ajuvigastuse, möödus paar päeva tagasi kümme aastat ning ehkki merre on voolanud omajagu aega, ei tea avalikkus täpselt, kui täbaras seisus Schumacher on.

Vähesed on saanud viimaste aastate jooksul suurmeistrit tema kodus külastada, aga üks neist on just Badoer. «Tema pere tahab Michaeli tervist võimalikult salajasena hoida ning ma austan nende soovi,» rääkis itaallane väljaandele The Sun.