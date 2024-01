Evans ja Clark vaatasid «SPIN, The Rally Pod» ralli-podcast'is ette peagi algavale hooajale ja nentisid, et kahekordse maailmameistri Kalle Rovanperä otsus sõita tänavu kaasa vaid osal etappidel muutis tiitliheitluse väga lahtiseks.

Clark ennustas, et maailmameister selgub alles viimasel etapil Jaapanis ning väga keeruline oleks hooaja eel kellelegi eelist anda. Küll aga on ta veendunud, et MM-tiitli võidab üks kolmest sõitjast: kas Thierry Neuville (Hyundai), Ott Tänak (Hyundai) või Elfyn Evans (Toyota).