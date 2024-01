OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Kalev/Cramo sai mängus Prometeiga kerge algedu

Enne mängu:

Nii Prometeil kui ka Kalevil on võrdselt 15 võitu ja 1 kaotus. Hooaja esimese, Riias peetud omavahelise mängu võitis novembri lõpus Ukraina klubi tulemusega 103:72 - see ongi sel hooajal ainus kord, mil Kalev pidi end võidetuks tunnistama. Prometei ise sai aga novembri alguses üllatuskaotuse Ogrelt. Eile nüpeldas Prometei Nordi spordihoones Tallinna Kalev/Snabbi 110:52, saades Eesti-Läti liigas kümnenda võidu järjest.

Vana Maailma tugevuselt teises klubisarjas EuroCup liigub Prometei play-off-kursil, 13 mängust on võidetud 7, sealhulgas viimasest 7st 5. Kalevi euroteekond sai sel hooajal teatavasti üsna varakult lõpu ning nüüd saadakse keskenduda Eesti-Läti liigale.

Kui valmis Kalev mänguks on, oli peatreener Heiko Rannulal neljapäevase treeningu järel raske öelda. «Praegu on pühadejärgne periood. Meil on enam-vähem pilt ees, mida nemad teevad. Nüüd ongi küsimus, kuidas me ise eelkõige mentaalselt valmis oleme,» ütles Rannula Postimehele.

Ta jätkas: «Arvan, et motivatsioonipuudust ei tohiks kellelgi olla. See on kindlasti väga oluline mäng meile. Suures saalis. Vaatame, kuidas hakkama saame.»

Esimene mäng Riias kulges ühepoolselt. Rannula sõnul sai Prometei hooaja raske alguse järel siis just jalad alla, kalevlased aga tulid otse Hispaaniast eurosarja mängult ja olid langustrendis.

«Prometei vastu on ilmselgelt väga raske -20 pealt välja tulla. Nende vastu peab kohe oma rütmi kätte saama. Põhieesmärk on mängu alguses oma tempo peale saada. Kui skoor läheb 100 punktini, siis me nendega kindlasti hakkama ei saa,» võttis Kalevi juhendaja eesmärgi kokku.

Et Kalev lubab täna pealtvaatajad mängule tasuta, on Rocca al Mare suurhalli oodata vaat et täismaja.