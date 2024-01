Aleksandr Selevko püstitas iluuisutamise EMil võimsa rekordi

Nõnda püstitas ta nii Eesti kui ka isikliku rekordi. Selevko varasem tippmark oli 83.58 ehk ligemale seitse punkti madalam. Vabakavas on ta parimal juhul teeninud 158.74 punkti ning koondskooriks on parimal võistlusel kokku tulnud 238.42 punkti.

Kui paljud sportlased on kurtnud Kaunase Žalgirise korvpalliareenile maha pandud jää kvaliteedi üle, siis Selevko sõnul on tema ja tema vend sellega igati rahul. «Siinsed olud pakkusid hea emotsiooni. Loodan, et publik sai aru, mis esitust ma lühikavaga edasi anda soovisin,» lausus ta.