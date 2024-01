OTSEÜLEKANNE ⟩ Kergejõustikuvõistlus Tartus, kus on kohal tosin veteranide maailma tippu

Nagu mullugi, on kohal hulgaliselt tiitlivõistlustel medaleid võitnud sportlasi – eesotsas Eesti 2023. aasta parimate seeniorkergejõustiklaste Juhan Tennasilma ja Liliana Torniga. Samuti on kohal Läti, Leedu, Soome ja Itaalia parimad 35+ kergejõustiklased.

Nende võistluste kaalu osas saab kasutada võrdlust – mis on raskem, kas tulla medalile tiitlivõistlustel või võita esikoht kodusel Tartu KEVEKi spordiklubi lahtistel talvistel sisevõistlustel, kus kõikide vanuseklasside esindajad võistlevad ühises pikas võistlejate rivis? Võistlejad järjestataksegi igal võistlusalal kasutades rahvusvahelist WMA-vanusekoefitsientide (2023) süsteemi, kus võistleja vanus ei anna sellel võistlusel kellelegi eeliseid. Kõik võistlevad võrdsetes tingimustes justkui ühevanustena.

Ka tänavu on väga tihe konkurents nii meeste kui ka naiste arvestuses kõigil aladel. Erilised maiuspalad on kindlasti kõik jooksu- ja hüppealad. Arvukas osavõtt ka kuulitõukes ja teatejooksudes. Kolme parema hulka pääsemine nendel võistlustel on suur kordaminek igale sportlasele. Võitjaid ootab lisaks võitja karikale ka 100-eurone kinkekaart!