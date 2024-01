«Auto pole palju erinev [võrreldes 2022. aasta lõpuga]. See on üsna sarnane paljudes aspektides. Vahepeal on tehtud peenhäälestust. Tunnetus oli algusest peale üsna hea. Kuid jällegi, sõitsime vaid ühe testipäeva ja me pole liiga palju veel näinud. Tagasiside jaoks peame veel mõned rallid sõitma,» lausus Tänak WRC-sarja kodulehel.