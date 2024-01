Kilp – ja tegelikult ka ülejäänud Eesti murdmaakoondis – haigestus koroonaviirusesse 9. detsembril, pärast mida on tal tulnud ränka vaeva näha, et puhkuse ja antibiootikumidega põletikunäitajad kehas alla saada. Praeguseks on see enam-vähem õnnestunud, kuid mõistetavalt jättis läbipõetu vormile jälje.