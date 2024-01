OTSEBLOGI ⟩ Kuidas läheb Henry Sildarul pargisõidu MK-etapi finaalis?

Enne finaali:

Tema treener ja isa Tõnis Sildaru ütles, et poolfinaalvõistlus oli tema treenerikarjääri üks emotsionaalsemaid. «Ebareaalne. Mis seal salata, silmad on märjad. Meeste konkurentsis pääseb MK-etapile 60 sportlast, ukse taga on järjekorras veel 200 meest. Ainuüksi punktikohale jõudmine on kõva, sest Henry on teistest ka tublisti noorem,» viitas ta tõsiasjale, et poolfinaali konkurendid olid meie 17-aastasest vigursuusatajast vähemalt kaks aastat vanemad.