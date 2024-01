Kaheksakordne autoralli maailmameister Ogier on Monte Carlos enim võidutsenud sõitja, ent motivatsioon seal taaskord juubeldada pole kaugeltki vähenenud. Samas teab Toyota meeskonnas osalise koormusega kihutav prantslane, et midagi kerget sel aastal teda ees ei oota.

«Minu jaoks on sel rallil osalemine kohustuslik. Samuti on mul selle osas palju lootusi,» lausus Ogier WRC-sarja ametlikule kanalile antud intervjuus. «Ma arvan, et seda rallit tuleb MM-sarjas enim austada, kuna olud võivad olla eriti väljakutsuvad. See tähendab omakorda, et midagi pole garanteeritud. Erinevad numbrid pole kunagi minu peamiseks motivaatoriks, ent Monte Carlos 10. võidu noppimine oleks midagi väga erilist.»