Ralliga verinoorelt alustanud Rovanperä on end alale pühendanud pea 15 aastat ning inimlikult on ju täiesti arusaadav, miks tal on vaja akusid laadida. «Pärast nii pikka aega pole eeskätt noortel enam nii palju motivatsiooni kui varem. Minuga on lugu teine, sest minu kirg ralli vastu on endiselt väga suur,» rääkis Hyundai võistkonna liider.