Bundesliga jalgpallur on väga lähedal Guinnessi antirekordile

21-aastane edurivimees liitus Bayeriga tunamullu juunis ning on Saksamaa kõrgliigas ehk Bundesligas osalenud 44 kohtumises. Pühapäeval võib ta Mönchengladbachi Borussia vastu korrata Guinnessi rekordit, sest alates 1954. aastast, mil on neid tippmarke välja antud, on vaid kaks jalgpallurit, kes on osalenud 45 liigakohtumises, aga pole kordagi saanud kirja täismängu.

Ehkki Hložeki roll võiks viidata, et Bayer teda üleliia ei hinda, siis tegelikult on klubi 188 cm pika vutimehega rahul. Klubi spordidirektor Simon Rolfes sõnas Tšehhi meediale, et Bundesliga liider ei mõelnud eelmistel üleminekuakendel Hložeki müümise peale, sest nad on tema rahul ja ta on palju arenenud.