0:2 kaotusseisust välja tulnud Medvedev jõudis karjääri kolmandasse slämmifinaali

Mõlemad mehed lõid kohtumise jooksul 14 ässa, topeltvigade võrduses jäi «peale» Zverev (1 vs. Medvedevi 6). Samuti oli Zverevil parem serviprotsent (78 vs. 60) ning ta tegi ka rohkem äralööke (66 vs. 52) ja teenis kokku rohkem punkte (165 vs. 161), kuid sel korral need statistilised nopped teda finaali ei aidanud.