Tänak: näis, kaua meil auto tundmaõppimisele kulub. Ilmselgelt pole me veel seal

Tänak jääb tiimikaaslasest Neuville'ist 57,5 sekundi kaugusele. Pärastlõunaste katsete järel Tänak murede üle ei kurtnud, kuid möönis, et tahaks veidi enamat. Päeva viimase katse järel möönis ta, et oli reedel hädas. Rütm oli kehv, kuid ta tunnistas, et hakkab Hyundai i20 Rally1-autoga kohanema.