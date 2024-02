OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank loodab kaks järjestikust kaotust kodusaalis maha pesta

Enne mängu:

Kui põhiturniiri lõpuni jäävad loetud nädalad, on liigatabelis jätkuvalt suveräänne liider Selver/TalTech, kel on koos 46 punkti. Teine on Tartu Bigbank 34 punktiga, kolmas Võru Barrus Võrkpalliklubi 27 punktiga, neljas 22 punktiga Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme ja viies samuti 22 punktini jõudnud Pärnu Võrkpalliklubi.

Kuigi tabelis teisel kohal, pole 2024. aasta Bigbanki jaoks ülemäära roosiliselt alanud: selle aastanumbri sees on nad alla jäänud nii Võru Barrusele kui ka tabeli viimasele Jekabpilsi Lušile.

Need kaks kaotust peatreener Alar Rikbergi aga ei üllatanud. «Asjaolusid arvestades oli karta, et seal võib asju juhtuda. Veebruar hakkab näitama, kuidas me suudame õigele teele tagasi saada.

Mure on eelmisel nädalal säärelihast vigastanud Mart Naabriga, kelle osas peaks selgus saabuma lähipäevil, aga hetkel on ta eemal. Martti Juhkamile andsin veidi puhkust, et küünarliigesele puhkust anda ja tal oli väike haigus ka, aga nüüd on ta juba tagasi tulemas,» sõnas peatreener hetkeolukorra kohta.

«Meil on tulemas mängude maraton ja on vaja mängudega paremaks saada. Tabeliseisu osas, siis meil on vaja omajagu ikkagi pingutada, et see säiliks ja üks eesmärk on ka Cronimet liiga põhiturniiri teise kohaga Eesti meistrivõistluste play-off'ideks koduväljaku eelis saada,» lisas Rikberg.