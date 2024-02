OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank sihib Läti klubi vastu täismängu

Tartu on Eesti-Läti-Leedu ühisliigas raudkindlalt teisel positsioonil, kui 35 punkti kogunud taaralinlased jäävad liidrist Selver/TalTechist maha 14 silmaga ja edestavad kolmandal kohal olevat Võru Barrust kaheksa punktiga. Ezerzeme on 22 silmaga viies, 16 mängust on nad võitnud kaheksa.