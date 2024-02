OTSEÜLEKANNE ⟩ Tabeliseisu vaadates peaks Selver/TalTechil olema lätlaste vastu jalutuskäik pargis

Eesti klubi on seni olnud Cronimeti liiga valitseja, kuna 17 mängust on kaotatud vaid üks ja lähimat jälitajat Tartu Bigbanki edestatakse ühe enampeetud mängu juures 14 punktiga. Jekabpils on aga tabeli punane latern, kes on 16 kohtumisest võitnud neli.