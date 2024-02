Rovanperä on varem öelnud, et võttis rallist vaheaasta – kui poolikut hooaega nii saab nimetada –, sest ta on võidu sõitnud juba 15 aastat ning pole saanud noorust nautida. Tänavu soovib ta kaotatud aja tagasi teha ning tegeleda täpselt selliste asjadega, mida hing ihaldab.