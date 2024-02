OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech ootab superhoos Võrult kõva vastupanu

Enne mängu

Liidermeeskond Selver/TalTech ja Võru Barrus mängivad reedel Tallinnas TalTechi spordihoones. Liigatabelis on Selver liider ja viimasel ajal väga heasse hoogu tõusnud Võru meeskond kolmandal kohal, võidetud on viis viimast kohtumist. Viimati saadigi kaotus just Selverilt.

Selver/TalTechi peatreener Andres Toobal ootab kõva vastasseisu. «Võru on olnud superhoos viimasel ajal ja meil tuleb kindlasti maksimaalselt pingutada, et mängus püsida. Meile on korralik võitlus samuti vajalik, et enne play-offe hea hoog leida. Oleme küll põhiturniiri võitnud ja tegeleme mõnes mõttes ka suuremate eesmärkidega, aga keskendumine peab säilima. Teeme kõik endast oleneva, et neid pidurdada,» ütles Toobal volley.ee'le.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp loodab head hoogu hoida. «Viimane mäng nendega oli meil ilma Renatota (meeskonna rünnakuliider Renato Santos-toim) ja olime oma rütmist väljas. Aga need viiest viis võitu on olnud kodusaalis, nüüd saame end võõrsil proovile panna. Püüame enesekindlust hoida, aga selge see, et Selver on suveräänne liider ja peame korraliku esituse tegema, võimalusi kindlasti on.

Pärnu kohtumise osas on veidi teadmatust seoses Renee Teppani meeskonnast lahkumisega. Eks see selgub, mismoodi nad edasi mängivad.»

Liidermeeskond Selver/TalTechil on 52 punkti ja põhiturniiri esikoht kindlustatud, Tartu Bigbankil teisena 38 ja Võru Barrusel kolmandana 30 punkti. Pärnu VK hoiab 27 punktiga neljandat kohta.