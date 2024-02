Enne võistlust

Rootsis teeb hooaja avastardi kahe viimase aasta võitja Kalle Rovanperä. See tähendab, et Sebastien Ogier sel korral Toyota rooli ei keera. Jaapani autotootja põhisõitjatest on rivis Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Lisaks kihutab oma kulude ja kirjadega Lorenzo Bertelli.