Hyundais on Tänaku ja Neuville vahel mängureeglid paigas

Esmalt selgitas Abiteboul, et otsis Thierry Neuville’i kõrval teist ülikogenud sõitjat juba ammu ning sel hetkel polnud veel näiteks teadagi, et valitsev maailmameister Kalle Rovanperä (Toyota) ei tee kaasa täishooaega.

«Ralli on sõitjate sport. Peame seda oma valikutes ja investeerimisel arvestama. Parim viis arenemiseks on sõitjaterivi täiendamine. Esapekka Lappiga, kes tahtis sammu tagasi astuda ja keskenduda vaid mõnele etapile, tekkis erilahendus. Tahtsime teist täiskohaga sõitjat. Kui me oma otsust langetasime, ei teadnud me, et Kalle Rovanperä on 2024. aastal osakoormusega,» alustas Abiteboul intervjuud Belgia ringhäälingule (RTBF).