OTSEÜLEKANNE ⟩ Tiitlikaitsja Tartu Bigbank mängib sisuliselt elu ja surma peale

Enne mängu:

Tartu peatreener Alar Rikberg tõdeb, et olukord on väga keeruline. «Et mitte hämada, siis sisuliselt on pühapäeval mängu soojenduse järel selge, kui palju meil on mängukõlbulikke mehi. Leedu reis harvendas meie ridu veel. Püüame iga päev tööd teha, et vigastuste ja haigustega hakkama saada ja et oleks võimalikult palju mehi rivis. Aga nagu Leedu mäng näitas, siis isegi, kui keegi põhidest saab mängida, siis pole nad saanud treenida ja tippvormist on asi kaugel,» kirjeldas Rikberg olukorda meeskonnas.

«Leedu klubi on olnud heas hoos, nemad on alles hiljuti saanud kogu põhikoosseisus mängida ja neil on veel ka pingilt mehi võtta. Oleme ausad, me peame kordusmängus ikkagi imet tegema, et edu saavutada. Võimalus on alati, aga eksimisruumi on meil ühe geimi jagu. Tuleb hambad ristis edasi võidelda.»