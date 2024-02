Võru Barrus jäi Balti liiga poolfinaali ukse taha

Enne mängu:

Põhiturniiri kolmandana lõpetanud Võru Barrus kaotas võõrsil toimunud veerandfinaali avamängu 1:3 (25:22, 28:30, 17:25, 8:15), mis tähendab, et kordusmängus eel on neil selg vastu seina.

Barruse olukord on aga seda raskem, kuna nende kaks võtmemängijad, nurgamehed Kristo Kollo ja Rasmus Meius on kimpus vigastusega. Samamoodi on hetkel audis kolmas nurgaründaja Devin Põlluste.