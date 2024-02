OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas mitmekordsel maailmameistril Kudre-Schnyderil õnnestub kodusel MK-etapil poodiumile tõusta?

Enne võistlust:

Võistluste peakorraldaja, orienteerumisklubi Peko juhi Raul Kudre sõnul on Haanja metsade all lund paksult ja selle pärast, et võistlus täielikult ära jääks, muretsema ei pea: «Praegu on rajad jäised, ent ilmateade lubab plusskraade, sulailm muudab libisemisolud tunduvalt aeglasemaks. Ilm on väga muutlik, seepärast võtame päev korraga. Kokku tuleb nädalavahetusel erinevate võistluste raames Haanjasse umbes 360 sportlast, rahvast on palju ja melu suur.»