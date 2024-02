Uisuliit lubab Levandi osas erapooletut uurimist: vajadusel kaasame komisjoni-väliseid eksperte

Me viime menetluse läbi ausalt ja erapooletult. Kuulame ära erinevad osapooled, süveneme ja analüüsime. Need on väga tõsised etteheited ja me püüame selgust saada. Otsustame edasised sammud pärast osapoolte ärakuulamist. Võtame seda ülesannet tõsiselt ja soovime, et selgus saabuks võimalikult peatselt.

Uisuliidu soov ja eesmärk on, et eesti uisutamisel läheks pikaaegselt hästi. Eesti uisutamine on teinud läbi fenomenaalse arengu ja meil on suur vastutus, et see nii edasi kestaks. Väikese riigi kohta on meie sportlased saavutanud väga häid tulemusi ja jõudnud maailma konkurentsis märkimisväärsete tulemusteni. Uisuliidu vastutus on suur, uisutamine on populaarne ala, millega tegelema tuuakse lapsi aina enam. Me tahame, et lapsed ja noored oleks hoitud, treenitud, et oleks rahvasporti ja oleks tippe.