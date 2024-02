OTSEÜLEKANNE ⟩ Tartu Bigbank alustab Leedus veerandfinaali

Kahemängulistes veerandfinaalides kohtuvad omavahel põhiturniiri 1. vs 8.; 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht. Teine mäng toimub põhiturniiri kõrgemal kohal lõpetanud meeskonna kodusaalis, vajadusel otsustab edasipääseja kuldne geim.