PM SKOPJES, GALERII ⟩ Eesti korvpallikoondis astus mesimagusa võiduga sammu EM-finaalturniiri poole

Eesti ja Põhja-Makedoonia on viimastel aastatel üksjagu korvpalliväljakutel kohtunud. Alates 2017. aasta suvest on vastamisi oldud viiel korral ning sinisärgid lahkunud väljakult võidukalt neist neljas.

Seejuures on võõral väljakul oldud vägagi edukad. 2019. aasta MMi eelvalikturniiril jäi Eesti peale 80:76 ja 2022. aasta EMi valiksarjas 81:72. Ning nii nagu praegu, olid need mängud toonagi tsükli esimesed. Võib meenutada, et Eesti sai Põhja-Makedooniast jagu ka poole aasta eest Tallinnas peetud Pariisi OMi eelkvalifikatsioonis - siis juba 83:59.