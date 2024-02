OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Eesti korvpallikoondis juhib poolajal Leedu vastu 4 punktiga

Enne mängu

«Räägime ikkagi Leedust. Neli-viis Euroliiga mängijat jääb küll eemale, aga taset neil jagub. Samas pole see kõige parem Leedu,» mõtiskles Eesti koondise peatreener Jukka Toijala eelmisel nädalal. «Kui meil on parim õhtu ja mängime meeskondlikult hästi, võib kõike juhtuda. Aga me pole selles mängus kindlasti favoriidid.»