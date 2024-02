OTSEÜLEKANNE ⟩ Pokkerifestivali Kings of Tallinn 2024 põhiturniir

Juba kümnendat korda toimuv Kings of Tallinn 2024 on kasvanud Põhja-Euroopa suurimaks pokkerifestivaliks. Selle nädala kolmapäeval algav põhiturniir on festivali nael ning Postimehe vahendusel saab sellele kaasa elada 28. veebruarist 3. märtsini. Otseülekannete orienteeruv algusaeg on igal päeval kell 12.