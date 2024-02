Putinit toetavad suusatajad läksid tülli

Venemaa murdmaasuusatajad on rahvusvahelisest spordielust ära lõigatud juba pea kaks aastat ning nii on nad sunnitud võistlema kodumaal või nö sõbralikes naaberriikides. Kaasanis peetud karikavõistlustel lasi Stepanova Bolšunovi suunas lendu vihanoole.

«Ta ei võida nii nagu mina. Kenasti. Ta lihtsalt sõidab grupiga kaasas ega näita initsiatiivi. Ütlesin enne oma võistlust, et võidan iga suusatajat ja nii läkski. Tema ütleb pärast võistlust intervjuus, et ilm oli hea ja ilus ning suusad töötasid hästi. See on igav, Saša,» ütles Stepanova Match TV-le, vahendas Iltalehti.