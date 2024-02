OTSEÜLEKANNE ⟩ Selver/TalTech jahib lätlaste vastu Cronimeti liiga finaalikohta

«Kindlasti tahame me finaalturniiril endale häid mälestusi luua. Mängud toimuvad meie kodus, samal ajal naiste turniiriga ja usun, et see saab olema üks äge üritus. Meeskonna jaoks on muidugi esmatähtis tulemus, ent nähes ülikooli, klubi ja meie inimeste panust siia, siis usun, et lisaks saavad kohale tulnud fännid veeta toreda perepäeva, kus igaühele midagi huvitavat. Et võrkpallikogukond saaks kokku ja naudiks. Me ise väga tahtsime seda turniiri koju ja eks see natuke paneb ka pingeid peale, aga teeme kõik, et võita. Olen meeste peale kindel, et suudame head mängu näidata, iseasi, kas sellest piisab,» sõnas peatreener.