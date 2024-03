OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Tartu Bigbank jõuab Selver/TalTechi vastu Cronimeti liiga finaali?

Taaralinlased alistasid eelmisel aastal finaalis 3:2 RTU/Robežsardze/Jurmala. Sel hooajal jõuti veerandfinaali väga raskest seisust välja tulles, sest avamäng kaotati 1:3, ent korduskohtumises suudeti omakorda 3:0 võit võtta ja seejärel oldi paremad ka kuldses geimis. Seejuures on suur osa Bigbanki põhimeestest olnud pikalt hädas haiguste ja vigastustega. Ezerzeme/DU on eelmise aasta pronksimeeskond, keda viimati võideti 3:0.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles, et läbi raskuste nelja sekka jõudmine tõi positiivseid emotsioone. «Veerandfinaali lõpptulemus pakkus kindlasti positiivseid emotsioone ja tõi ka veidi vabanemist. Aga mõistagi ei lähe me finaalturniirile lihtsalt osalema. Keskendume praegu ainult poolfinaalile ja kogu töö käib selle mängu nimel,» sõnas Rikberg, kes alustas sel nädalal treeningutega kolmapäeval.

«Nädala algus kulus puhkamisele ja taastumisele, kolmapäeva hommikul tegime jõusaali ja eks pallitrennid näitavad, milline tegelik seis on. Aga pärast nädalavahetust on meeste olukord liikumas paremuse suunas. Tegutseme targalt ja ettevaatlikult. Otsustasime sel nädalal olla Tartus ja tegutseda puhkuse-värskuse saavutamise režiimis ning nii läheme reedel mängule otse bussist. See reis pole eriti pikk ja oleme ka varem samamoodi tegutsenud.

Daugavpilsi meeskond kombineeris põhiturniiril palju koosseisuga, neil oli puudujaid. Aga eelmise aastaga võrreldes on neil sisuliselt vaid üks mees muutunud ja tegu on sama võitlusliku koosseisuga, kes eelmisel aastal pronksi võitis. See tuli suure tahtejõu ja võitlusega ning see teebki nad ohtlikuks. Võib olla, et kaks geimi tulevad justkui lihtsalt ja siis hakkavad nad niimoodi võitlema, et ükski pall ei taha enam maha jääda. Peame olema maksimaalselt keskendunud ja survet hoidma,» lisas peatreener vastase kohta.