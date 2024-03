OTSEBLOGI ⟩ Johannes Erm asub heitlema MM-medali nimel, Võro jahib edasipääsu

11 mehest parima isikliku tippmargi, 6363 punktiga on Simon Ehammer. Üle 6300 silma on kogunud ka Ken Mullings ja Sander Skotheim. Samas kümnevõistluse Norra rekordimehel (8603) Markus Roothil polegi ametlikku seitsmevõistlust kirjas. Isiklike rekordite võrdluses on Erm (6114) hoidmas kuuendat positsiooni.