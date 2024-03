Korvpallur, kelle eestlased krampideni viisid, tegi klubirindel hullumeelse mängu

Eesti korvpallikoondis alustas EM-valikturniiri kahe võiduga, tosina päeva eest peetud avamatšis suruti võõrsil põlvili Põhja-Makedoonia. Tolle koondise liider Nenad Dimitrijevic tegi nüüd klubirindel hullumeelse esituse, tõestades, et on väga heas vormis ning et eestlased tegid tema takistamisel ära hiilgava töö.