OTSEBLOGI ⟩ Kui kõrgesse mängu suudab Ilves suusasõiduga sekkuda?

Norras asub kõrgeid kohti jahtima ka Ilves, kes on viimastel nädalatel tõusnud väga heasse vormi. Alates Otepää MK-etapist on ta viimasest neljast võistlusest koguni kolmel lõpetanud pjedestaalil. See kõik on tõstnud Eesti kahevõistleja MK-sarja üldarvestuses selgelt viiendale positsioonile, kus ta suure tõenäosusega kolmandat hooaega järjest ka lõpetab.